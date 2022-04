La tendance inquiétante se poursuit. Le nombre de patients hospitalisés en raison d'une infection au Covid-19 a continué d'augmenter jeudi, selon les chiffres quotidiens publiés par les autorités.

Les hôpitaux comptaient 21.922 malades jeudi, contre 21.688 la veille et 20.654 une semaine auparavant. Parmi eux, on compte 1.763 nouvelles admissions, contre 1.338 jeudi dernier. Le nombre de patients en soins critiques est de 1.551 (dont 160 admissions), contre 1.546 la veille et 1.523 une semaine avant.

121 décès en 24 heures

Santé publique France rapporte 169.311 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, soit environ le même niveau que la veille (169.024). La moyenne glissante sur sept jours, qui donne une idée de l'évolution réelle de l'épidémie, s'élevait à 139.790 contre 136.837 mercredi et 110.874 jeudi dernier.

Ces dernières 24 heures, 121 décès ont été enregistrés à l'hôpital. Au total, 142.273 personnes sont décédées du Covid en France depuis le début de l'épidémie il y a plus de deux ans. En ce qui concerne la vaccination, plus de 54,26 millions de personnes ont reçu au moins une injection (80,5% de la population totale), 53,35 ont un schéma vaccinal complet (79,1%).