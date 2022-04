L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso. Cette semaine, on parle de l’impact des pesticides présents dans l’alimentation sur la santé.

Si l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) affirme très clairement qu’il est « peu probable » que la contamination des aliments aux pesticides « représente un risque pour la santé des consommateurs », l’UFC-Que Choisir a récemment publié une enquête remettant en cause cette affirmation. En effet, selon ces travaux, plus de la moitié des produits végétaux issus de l’agriculture conventionnelle sont contaminés par des résidus de pesticides à risque. Mais pas tous au même niveau. L’association de consommateurs a d’ailleurs listé et comparé 70 types de produits en indiquant leur fréquence de contamination à un résidu de pesticides à risque.

Mais quelles sont les réglementations en vigueur encadrant l’usage des pesticides ? Quelles maladies peuvent survenir suite à leur absorption ? Manger bio diminue-t-il le risque d’en ingérer ? Les réponses à vos questions sont dans notre nouveau Brief Conso avec Elsa Abdoun, journaliste à Que Choisir.