Comment l’armée prépare les soignants du civil à la médecine de guerre

Un homme vient de sauter sur une mine en Afghanistan. A l’écran, des « medics » de l’armée américaine prodiguent les premiers soins au blessé qui vient de perdre son pied et souffre de multiples contusions. Ces images trash ne sont pas issues d’un blockbuster mais la froide réalité de ce qui se passe en temps de guerre, aujourd’hui en Ukraine, aux portes de l’Europe. Assis dans leur fauteuil, des étudiants, des pompiers ou encore des médecins aguerris aux situations d’urgence regardent comment leurs homologues en treillis agissent, quels sont les premiers soins qu’ils apportent à ces blessés de guerre.

Un moyen pour le Centre médical des Armées de Toulouse de plonger les stagiaires du « module de médecine militaire » dans le vif du sujet, leur dévoilant ce à quoi ils pourraient être confrontés s’ils devaient intervenir sur un théâtre de guerre ou d’attentats. Durant deux jours, mercredi et jeudi, 300 infirmiers, internes ou encore urgentistes ont suivi une formation, à la fois théorique et pratique sur les bons gestes à adopter dans l’urgence, sans beaucoup de matériel et dans des conditions extrêmes. La première étant de se protéger rappellent les instructeurs, « car un soignant blessé ou mort, c’est une victime en plus ».

Susciter des vocations

« Maintenant que la guerre s’invite à domicile depuis les attentats, il fallait que l’on forme les infirmiers et médecins à cette médecine de guerre. Les membres du Service de santé des Armées ont cette expérience acquise en opération extérieure et peuvent transférer leur expertise aux civils, notamment dans le cadre des formations universitaires, pour qu’ils se préparent à la réalité d’un théâtre de guerre sur notre territoire », explique Jean-Philippe Durrieu du Fuza. Dans la vie civile, ce médecin est chirurgien ORL dans une clinique privée. Mais il a aussi la casquette de médecin en chef de réserve du 11e Centre médical des Armées.

Car si l’armée a son propre service de santé, avec des médecins et infirmiers « dans l’active », elle peut aussi compter sur de nombreux réservistes. Après la période de crise sanitaire et la décennie d’attentats, leur nombre a crû de 30 % au cours des trois dernières années. Lors de leurs missions, ils viennent suppléer ou remplacer les médecins militaires professionnels, sont présents lors d’entraînements par exemple. Plus rarement, ils peuvent partir en OPEX, au Liban ou au Mali.

« Les médecins sont une ressource rare, longue à former »

À l’occasion de ce module de médecine militaire, intégrée dans la capacité ou l’option universitaire de médecine de catastrophe, le service de santé des Armées ne cache pas sa volonté de convaincre de futurs soignants de devenir réservistes, voire de susciter des vocations militaires. « Comme toutes les professions de santé, les médecins sont une ressource rare, longue à former. C’est pour cela que nous avons besoin de la réserve pour pouvoir accomplir la totalité de nos missions. Pour eux, c’est aussi un moyen de voir autre chose, de sortir de leur quotidien, des techniques habituelles », plaide Christophe Albert, responsable national de la section de rayonnement et formations des réservistes médicaux militaires.

Pour les mettre en condition, des membres du 1er régiment du Train parachutiste de Cugnaux rejouent une scène d’attaque, simulent des blessures et les soins. On est loin des accidents de la route auxquels Clément, jeune urgentiste au sein du Samu de Castres est habituellement confronté. Mais pour lui, c’est important de « se préparer à une situation de crise, quelle qu’elle soit, comme il y en a de plus en plus ces dernières années ». Au-delà des attentats, il sait qu’il pourrait être confronté dans son quotidien à un accident de bus et à de multiples victimes. « Qu’il y en ait 10, 20 ou 100 il faut gérer l’inadéquation des moyens disponibles et la demande exceptionnelle. C’est que nous rappelle ce module », poursuit l’urgentiste.

Une dimension que les membres du SAMU 31, qui participent à cette formation, ont déjà dû éprouver lors de la catastrophe d’AZF ou encore des attentats de 2012 à Ozar Hatorah. « Cette culture de la médecine de catastrophe existait depuis les années 1980 mais chez les urgentistes, mais, avec le climat de ces dernières années, les étudiants sont aussi de plus en plus conscients de la nécessité d’avoir les bons gestes. Et pour cela les militaires ont des expériences que l’on a peu. Ils gèrent des blessures par armes à feu, nous, c’est très rare », rappelle Anna Ribera-Lano, responsable de l’unité de médecine de catastrophe du SAMU 31.