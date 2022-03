Vous n’y échappez pas. Fruits, légumes et céréales : des résidus de pesticides sont présents dans une grande partie de notre alimentation. Afin de limiter les pertes agricoles, ces produits phytosanitaires désherbent les cultures, repoussent les insectes et parasites qui s’y attaquent et luttent contre les champignons qui les rendent malades.

Mais si l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) affirme très clairement qu’il est « peu probable » que la contamination des aliments aux pesticides « représente un risque pour la santé des consommateurs », les avis sont très partagés sur ce point. Et pour remettre en cause cette affirmation, notre partenaire l’UFC – Que Choisir a mené l'enquête sur 14.000 produits, en étudiant le résultat des analyses de résidus de pesticides effectuées par les autorités françaises, en 2019.

Pour la réalisation de notre prochain Brief Conso, nous vous proposons de nous soumettre toutes les questions que vous vous posez quant à la dangerosité des pesticides présents dans les aliments. Un expert de l’UFC-Que Choisir y répondra en vidéo.

Vous demandez-vous dans quels aliments se cachent les pesticides ? Et quels sont ces pesticides ? Vous interrogez-vous sur les risques sur la santé qu’ils peuvent causer ? Comprenez-vous les réglementations en vigueur les concernant ? Souhaitez-vous savoir si les aliments bio sont épargnés par les pesticides ? Et comment les éviter au maximum ? Posez-nous vos questions.