Les recherches sur la pilule contraceptive pour les hommes progressent ! Pour les femmes aussi, mais un peu plus lentement. Une équipe de scientifiques a déclaré mercredi avoir développé une pilule de contraception masculine sans hormone, efficace à 99 % chez les souris. Cette découverte marque une étape importante pour la contraception masculine, qui demeure très marginale au sein des couples, notamment en raison d’effets secondaires indésirables bien que les femmes y soient également sujettes…

En effet, le fonctionnement de la pilule féminine est basé sur des hormones qui perturbent le cycle menstruel. Les chercheurs ont longtemps essayé de développer un équivalent masculin en utilisant la même méthode et en agissant sur une hormone masculine, la testostérone. Mais ces tentatives provoquaient des effets secondaires indésirables tels que la prise de poids, des accès de dépression et une hausse du taux de cholestérol, qui accroît le risque de maladie cardiaque… Soit les mêmes que pour les femmes, à qui il faut aussi rajouter le risque accru de faire des caillots sanguins.

Une pilule non hormonale

Pour développer une pilule non hormonale, Md Abdullah Al Noman, qui travaille dans le laboratoire de la professeure Gunda Georg, a ciblé une protéine, le récepteur alpha de l’acide rétinoïque (RAR-alpha). Les expériences en laboratoire ont montré que privé de ce gène, les souris deviennent stériles à 99 %. Le laboratoire a donc développé un composé qui bloque l’action des RAR-alpha en quatre semaines, sans que des effets secondaires soient observés. Et six semaines après l’arrêt de l’ingestion de ce composé appelé YCT529, les souris pouvaient à nouveau procréer.

L’équipe, financée par les Instituts américains pour la santé (NIH) et l’organisation à but non lucratif Male Contraceptive Initiative, travaille avec l’entreprise YourChoice Therapeutics pour commencer des essais cliniques dans la deuxième moitié de 2022, a précisé la professeure Gunda Georg. « Je pense que cela peut avancer rapidement », a-t-elle déclaré, estimant qu’une commercialisation pourrait intervenir d’ici cinq ans.

Les hommes « intéressés par un partage de la responsabilité »

« De nombreuses études montrent que les hommes sont intéressés par un partage de la responsabilité de la contraception au sein du couple », explique Md Abdullah Al Noman, qui présentera ces travaux lors de la conférence de printemps de la Société américaine de chimie.

Aujourd’hui, seulement deux solutions efficaces et reconnues existent à ce jour : les préservatifs et la vasectomie – une solution durable sur laquelle il est parfois compliqué (et cher) de revenir. D’autres pratiques, comme le slip chauffant et l’anneau autour des testicules, demeurent confidentielles et non validées par les autorités sanitaires.