Malgré des restrictions particulièrement sévères, la Chine est touchée à son tour par la vague Omicron, qui a commencé à déferler sur tous les pays à partir de fin novembre. Ce pays, où les derniers Jeux olympiques d’hiver se sont déroulés sous une bulle sanitaire de béton, vient même d’enregistrer ses premiers décès liés à l’épidémie depuis plus d’un an. Les deux décès sont survenus à Jilin, la province la plus touchée par la vague actuelle, a précisé la Commission sanitaire nationale.

Ces premiers décès depuis le 26 janvier 2021 en Chine continentale – hors Hong Kong et Macao – y portent le bilan de la pandémie à 4.638 morts, alors que Hong Kong, aussi en proie à une résurgence du Covid-19, déplore plus de 200 morts par jour. Pékin a fait de son faible taux de mortalité un argument politique, assurant que cela démontrait la puissance de son modèle de gouvernance à parti unique. Mais le contrôle strict des frontières, les campagnes de dépistage massif et les confinements ciblés ne parviennent pas totalement à empêcher le virus de circuler. Les deux décès sont discrètement signalés dans le rapport quotidien de la Commission sanitaire et les médias publics en font peu mention.

Stratégie adaptée

La deuxième économie du monde, qui enregistrait moins de 100 cas par jour il y a encore trois semaines, annonce plus d’un millier de nouvelles infections quotidiennes depuis une semaine. Des interrogations ont émergé avec le variant Omicron hautement contagieux sur l’efficacité à long terme de la stratégie dite « zéro-Covid » du gouvernement. Ces dernières semaines, des sources officielles ont même suggéré que la Chine pourrait devoir, à un certain moment, vivre avec le Covid-19, comme le font d’autres pays, et se sont inquiétées de la conséquence de larges confinements sur l’économie.

Mais le président Xi Jinping a assuré jeudi que le gouvernement « s’en tient » à la stratégie « zéro-Covid », selon la télévision publique, tout en permettant une approche plus « ciblée ». Ainsi, Shanghai a fermé les écoles et mené une campagne de dépistage massif mais a échappé au confinement total. Les autorités ont aussi annoncé que les malades présentant des symptômes bénins pouvaient être isolés dans des centres de quarantaine et non plus forcément dans des hôpitaux spécialisés.