Le nombre de contaminations au Covid-19 continue de progresser

Le reflux de la pandémie se poursuit. Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, augmente sans freiner pour l’instant la baisse des hospitalisations, selon des données de Santé publique France publiées vendredi.

Les laboratoires ont enregistré 97.579 cas de contaminations en 24 heures. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, est en augmentation, elle s’établit vendredi à 82.356 contre 78.759 la veille.

La pression recule à l’hôpital

Malgré cette remontée des contaminations, la pression hospitalière continue de légèrement reculer, avec 20.519 personnes hospitalisées en raison du Covid-19 vendredi, contre 20.609 jeudi et 21.024 une semaine plus tôt. Les hôpitaux ont accueilli 1.182 nouveaux malades du Covid-19 vendredi. La pression s’allège également un peu dans les services de réanimation, qui comptent 1.674 malades vendredi, contre 1.695 jeudi et 1.875 vendredi dernier.

La maladie a emporté 112 personnes en 24 heures dans les hôpitaux pour un bilan total de 140.841 décès en France depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. La vaccination peine à progresser​ : 54,27 millions de personnes au total ont reçu au moins une injection (80,5 % de la population totale), 53,34 ont un schéma vaccinal complet (79,1 %) et 39,38 millions ont reçu une dose de rappel.