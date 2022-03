Il n’y a pas que les masques en intérieur et le pass vaccinal qui sont devenus obsolètes. Le ministère de la Santé a publié de nouvelles recommandations sur les cas contacts. Qui changent la donne pour les personnes non vaccinées.

A partir de lundi prochain, le 21 mars précisément, les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le Covid-19 ne sont plus tenues de passer sept jours sans voir personne et sans sortir. Qu’elles soient vaccinées ou non. Et qu’on parle d’adultes ou d’enfants. Les collégiens et lycéens qui ne sont pas vaccinés n’auront donc plus à louper les cours si un cas se déclare dans leur classe…

Plus d’isolement obligatoire, mais des gestes barrières décuplés

En clair, quel que soit votre statut vaccinal, si vous recevez un coup de fil d’un ami ou de la Sécurité sociale vous informant que vous êtes cas contact, vous devez attendre deux jours avant de faire un test, antigénique, autotest ou PCR, pour vérifier que vous n’avez pas attrapé le Covid-19.

Et en attendant ? Vous avez certes le droit de sortir, mais vous devez porter à nouveau le masque en intérieur et en extérieur au contact d’autres personnes, limiter les contacts avec des personnes fragiles et éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave et enfin télétravailler dans la mesure du possible.

Une annonce qui a fait réagir sur Twitter Ecole et Familles oubliées, qui s’inquiète de voir la levée de quasiment toutes les restrictions à l’heure où les contaminations remontent.

🚨MISE A JOUR FAQ

Fin de l'isolement de non-vaccinés cas-contact

"A compter du 21 mars 2022, les cas contacts de 12 ans et plus (élèves+personnels) ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ne sont plus tenus de s’isoler

Ils réalisent également un autotest à J2" — Ecole et Familles Oubliées 🐝 (@Ecole_Oubliee) March 17, 2022

Petit rappel : si votre test revient positif au bout de deux jours, vous devez en revanche vous isoler. Et attendre cinq jours pour sortir à condition que votre test antigénique ou PCR soit négatif et que vous n’ayez plus aucun symptôme depuis quarante-huit heures. Sinon, il faudra attendre sept jours.