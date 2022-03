Après Pfizer et BioNTech, c’est au tour de Moderna d’essayer d’obtenir que son vaccin contre le covid-19 soit autorisé pour une dose de rappel supplémentaire. La requête déposée vendredi auprès de l’agence américaine des médicaments (FDA) concerne « les adultes de 18 ans ou plus qui ont reçu une première dose de rappel », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Une petite différence avec son concurrent Pfizer, qui ne l’a demandé que pour les personnes de 65 ans et plus. Moderna a choisi d’inclure tous les adultes de plus de 18 ans pour « offrir de la flexibilité » aux autorités sanitaires qui devront déterminer « l’utilisation appropriée » de cette dose, par exemple pour les personnes âgées ou ayant des comorbidités, a précisé l’entreprise.

Ouvert aux plus de 80 ans en France

La firme a dit avoir en partie basée sa demande sur des « données récemment publiées aux Etats-Unis et en Israël suite à l’émergence d’Omicron ». Mais, selon une étude israélienne publiée mercredi par le New England Journal of Medicine, une deuxième dose de rappel des vaccins actuels à ARN messager pourrait n’avoir qu’un « bénéfice marginal » contre les infections au Covid-19 chez les jeunes adultes en bonne santé. Des résultats qui doivent toutefois être pris avec précaution, au vu du petit nombre de participants.

En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi l’ouverture de la quatrième dose de vaccin « aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois ».