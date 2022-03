Après la Chine, c’est au tour de la Corée du Sud de faire face à des records de contaminations liées au coronavirus et son variant Omicron. Mercredi plus de 600.000 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités. En revanche, le nombre de cas graves et de décès demeure faible dans ce pays de quelque 52 millions d’habitants où la majorité des adultes sont entièrement vaccinés et ont reçu une troisième dose, selon les chiffres officiels.

Selon l’OMS, la Corée du Sud figure désormais en tête du classement mondial du nombre de nouveaux cas enregistrés au cours des sept derniers jours, avec 2.417.174 personnes testées positives, suivie du Vietnam avec 1.776.045 cas. Les autorités sanitaires estiment que la Corée du Sud est sur le point d’atteindre le pic de la vague d’infections par Omicron, selon Lee Sang-won, un haut responsable de l’Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Une fois celui-ci passé, le pays pourra renouer avec une vie normale, selon les autorités.

La levée des restrictions se poursuit malgré tout

En février, Séoul a abandonné sa politique de « traçage, dépistage et prise en charge des personnes positives » alors qu’une augmentation spectaculaire des cas d’Omicron menaçait de submerger son système médical.

Les patients présentant des symptômes légers ou modérés sont dorénavant invités à rester chez eux pour se soigner. Le pays a continué à assouplir ses règles de distanciation sociale, sous la pression des propriétaires de petites entreprises qui affirment que les restrictions imposées, depuis deux ans, pour faire face au Covid ont entraîné leurs sociétés au bord de la faillite.