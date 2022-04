2020, le 12 mars. Il y a deux ans, une éternité. J’en ai croisé des gens qui m’ont dit « tu sais, avec le Covid, j’ai un peu perdu la notion du temps ». Retour à ce jeudi particulier, donc. Dans l’après-midi, ça commence à fuiter : le Président va annoncer la fermeture des crèches et écoles pour deux semaines. Je préviens mes collègues qui tiennent un live depuis déjà un mois et demi. « Au moins comme ça, c’est clair. »

Je devais retrouver mes copines de chorale le soir, j’annule. Avec quelques collègues, on reste à la rédac. Et pendant le discours de Macron, on bascule dans un film de science-fiction. Comment vont faire les soignants, déjà épuisés ? Après une soirée sidérée à regarder BFM, à tenter de joindre des épidémiologistes qui ne savent pas plus que nous, ce qui va se passer, je rentre chez moi vers minuit.

Vendredi, premier jour de télétravail et anxiété. Les yeux rivés sur les lives des journaux, sur les déclarations des médecins, on a l’impression qu’à chaque minute une nouvelle information contredit la dernière. Mon chef me dit « va falloir que tu t’économises, c’est pas un sprint, mais un marathon. »

Ce vendredi, c’est aussi le dernier jour de petite section pour ma fille de 6 ans. A la sortie de l’école, une maman ironise : « entre les grèves et maintenant le coronavirus, ils vont croire que l’école, c’est facultatif ! ». Au parc, on se regarde entre parents, en se demandant comment on va faire pour bosser avec des tout-petits dans les pattes. On ne savait pas encore qu’ils allaient passer deux mois sans copain, sans parc, sans grands-parents…

L’alerte des journalistes français en Italie

Ce week-end-là, je n’ai pas vraiment pu éteindre la radio. Ni lâcher Twitter. Les alertes arrivent de partout. Je lis des journalistes français en Italie qui préviennent : détrompez-vous, le système de santé de l’Italie du Nord est très bon. Et pourtant, des gens meurent devant les hôpitaux. Vous êtes bien plus menacés que vous ne croyez.

Samedi soir, on est chez des voisins en plein apéro quand je reçois l’alerte de 20 Minutes : Edouard Philippe parle. On allume la télé. Le Premier ministre de l’époque prévient que tous les commerces non essentiels vont fermer : restaurants, bars, cinémas, discothèques, librairie… Une impression de dernière soirée avant la fin du monde.

Pourtant, en bas, les rues grouillent de monde. Le dimanche, on voit des photos de parcs bondés. On décide de rester chez nous. Pour ma fille, c’est le début de la grande passion pour Disney… Et on se dit que nos principes d’éducation («les écrans, c’est mal ») risquent de prendre un sacré coup si on ne peut plus sortir…

Lundi 16 mars 2020, à 20h, Emmanuel Macron annonce la troisième étape : le confinement, le vrai. Son « nous sommes en guerre » qui restera dans les livres d’Histoire. Et qui résonne de façon étrange aujourd’hui.