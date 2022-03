Covid-19 EN DIRECT : « La fin du masque ne veut pas dire la fin de l'épidémie », prévient Jimmy Mohamed…

8h21 : « Rouge à lèvres et grimaces »

Pensées pour toutes et tous les instits, les animatrices et animateurs, les directrices et directeurs qui vont pouvoir voir le visage des élèves et montrer leur sourire ce matin. Ma fille part à l'école, tout excitée, on dirait que c'est la rentrée!

Je pense à ma cousine, institutrice, qui m'a dit « cette semaine, c'est rouge à lèvres pour nous, grimaces pour les enfants ». Et à ses larmes d'émotion quand je lui ai dit : ça y est Castex a confirmé : plus de masque en intérieur...