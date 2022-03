Quelques mois après le reste du monde, la Chine est actuellement confrontée à sa pire flambée épidémique depuis deux ans. Si bien que le gouvernement chinois a décidé vendredi de confiner les neuf millions d’habitants de la ville de Changchun, dans le nord-est du pays. Il s’agit du plus important confinement annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi’an (Nord) et de ses 13 millions d’habitants à la fin de l’année dernière et pour un mois.

Désormais à Changchun, seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours pour assurer le ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population. La mairie a ordonné la fermeture des écoles et des commerces ainsi que des transports publics. Il est défendu de quitter la ville, qui a enregistré plusieurs centaines de cas au cours des derniers jours.

Bloqué au travail pendant quarante-huit heures

La souche Omicron est à l’origine de flambées localisées qui concernaient vendredi 1.369 personnes exactement au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé. Un chiffre qui reste faible par comparaison avec le reste du monde, mais qui n’en est pas moins le plus élevé pour la Chine depuis la première phase de l’épidémie, début 2020.

Mais les strictes mesures de confinement pèsent sur la vie quotidienne et sur l’économie. Les autorités municipales se sont efforcées ces derniers mois d’imposer des mesures ciblées, imposant des confinements stricts seulement à quelques quartiers ou bien dans des lieux où des cas ont été répertoriés. Il arrive ainsi que des personnes se retrouvent coincées sur leur lieu de travail ou au restaurant en attendant de pouvoir être dépistées. L’attente du résultat peut aller jusqu’à 48 heures.