« Un trauma ne guérit pas en dix fois », une pancarte brandie par l’un des 200 psychologues qui se sont rassemblés pour la troisième fois place de la République pour dénoncer leurs conditions de travail. Si les thérapeutes travaillant à l’hôpital demandent surtout une augmentation des effectifs et une revalorisation des salaires, ceux exerçant en libéral dénoncent le dispositif de remboursement des consultations psy qui sera bientôt mis en place par le gouvernement.

Cette plateforme, intitulée « MonPsy » permet à toute personne de plus de trois ans de bénéficier de huit séances de 45 minutes avec un psychologue remboursées par la Sécurité sociale et la mutuelle. Seulement, ce dispositif est soumis à condition. Des conditions qui ne conviennent pas aux psychologues qui manifestent aujourd’hui.

Un nombre de séances limité et des consultations à 30 euros

« Le nombre de séances est limité alors que des patients auraient besoin d’être suivis sur la durée. Avec ce dispositif, ils vont être contraints d’arrêter leur suivi parce qu’ils ne sont plus remboursés. Cela peut créer une rupture du soin », redoute Adèle Bouston, psychologue en libéral et en centre hospitalier venue à la manifestation avec des collègues.

Si le nombre de consultations est limité, leur montant l’est également. Les psychologues participant au dispositif « MonPsy » ne doivent pas faire payer plus de 40 euros la première séance et 30 euros les suivantes. « C’est laisser croire que les psychologues qui font payer des séances à 60 euros, voire plus, le font pour se faire une marge professionnelle, ce qui est complètement faux. Nous, les libéraux, on est à plus de 50 % de charges. A 30 euros la séance, il ne nous reste plus rien », raconte Lucie Désert, jeune psychologue en libéral et à l’ADAEA.

Un adressage du médecin généraliste

Ces deux conditions ne sont pas les seules à faire grincer les dents. Les médecins généralistes devront faire des ordonnances afin de diriger les patients vers les psychologues libéraux. Une sorte de prescription médicale inédite dans le milieu des psychologues. « Ce dispositif nie notre formation. On fait cinq années d’études avec derrière une formation continue tout au long de notre vie », rappelle Lucie Désert.

Cet adressage poserait également des problèmes pour les personnes souffrant de troubles psy. « Le patient devrait livrer son histoire une première fois à son médecin traitant puis une seconde fois à son psychologue, ce qui peut être rédhibitoire », se désole Adèle Bouston, psychologue en libéral et en centre hospitalier. Faut-il encore avoir un médecin traitant. « De plus en plus de personnes n’ont pas de médecin traitant. On connaît la saturation des généralistes et les déserts médicaux », ajoute Isabelle Seff, psychologue en pédopsychiatrie à Toulouse et membre de la CGT-UFMICT.

« On est favorable à un remboursement des consultations des psychologues en libéral par la Sécurité sociale car ça fait partie de l’accès aux soins. C’est un vrai enjeu de santé publique. » Le dispositif devrait être mis en place le mois prochain. Reste encore à savoir s’il le sera dans les conditions actuelles.