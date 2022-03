Le nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic Covid-19 est passé sous le seuil des 22.000 ce mardi tandis que le nombre de contaminations remonte, selon les chiffres quotidiens publiés par les autorités sanitaires.

Bilan

Les hôpitaux comptent mardi 21.208 patients hospitalisés avec un diagnostic Covid-19 (dont 1.312 admis ces dernières 24 heures) contre 22.208 patients lundi. Les services de soins critiques accueillaient 2.036 malades (dont 125 admissions) contre 2.079 lundi. Le nombre de nouveaux cas positifs s’élevait à 93.050, selon Santé publique France, contre 79.794 il y a une semaine. La moyenne sur sept jours, témoin le plus fidèle de la tendance réelle des contaminations enregistrées, s’établissait à 54.609 cas contre 52.715 cas lundi.

Fin du port du masque

Jean Castex a annoncé la semaine dernière la fin du port du masque, sauf dans les transports, et la suspension du pass vaccinal, à compter du 14 mars. La vaccination se poursuit, à un rythme modéré : 54,24 millions de Français ont reçu au moins une dose (soit 80,4 % de la population), près de 53,3 millions sont complètement vaccinés (79 % de la population totale), et plus de 39,21 millions ont reçu une dose de rappel, selon la Direction générale de la santé.