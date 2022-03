Comme un goût de liberté enfin retrouvée ! Deux ans après le début de la pandémie, l’Hexagone lèvera le 14 mars les dernières restrictions sanitaires anti-Covid. Dès lundi, c’en sera fini du pass vaccinal et de l’obligation de porter le masque dans tous les lieux publics clos (sauf dans les transports en commun et certains établissements de santé). Une mesure annoncée il y a quelques jours par le chef du gouvernement, Jean Castex.

En pratique, les enfants en classe comme les adultes au travail pourront enfin retirer leurs masques. Et les personnes non vaccinées pourront, après de longs mois, se rendre de nouveau dans les restaurants, cafés, cinémas et autres lieux jusque-là accessibles sur seule présentation de son sésame vaccinal. Une nouvelle plutôt réjouissante, signe d’une épidémie de Covid-19 en reflux. Mais qui ne rassure pas les plus prudents, pas prêts pour ce retour au monde d’avant jugé trop prématuré, alors qu’encore plus de 50.000 contaminations quotidiennes ont été recensées en moyenne au cours des sept derniers jours.

Est-ce votre cas ? Estimez-vous qu’il est encore trop tôt pour lever l’obligation de porter le masque et de présenter un pass vaccinal ? Pourquoi selon vous ? Que comptez-vous faire ? Allez-vous continuer à le porter au travail ? Si oui, pour quelles raisons ? Vous réjouissez-vous en revanche de la fin du masque obligatoire dans les classes de vos enfants ou non ? Le porterez-vous aussi dans les commerces et les lieux jusqu’à présent soumis au pass vaccinal ? Racontez-nous.