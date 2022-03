Le groupe Sanofi va investir 1,5 milliard d’euros pour développer la technologie ARNm dans ces centres de recherches. Dont 935 millions d'euros dans les quatre années à venir. La moitié sera dévolue à la construction d’une nouvelle unité de production de vaccins sur le site de Neuville-sur-Saône, près de Lyon. L’annonce a été faite ce lundi en fin d’après-midi lors d’une visite ministérielle.

Le premier Ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran se sont rendus dans le Rhône pour poser la première pierre de ce futur bâtiment de Sanofi, où pourront être fabriqués quatre vaccins en simultané. L’installation devrait être opérationnelle en 2025. L'investissement débouchera sur plus de 300 créations de postes autour de Lyon, entre Marcy-l'Etoile et Neuville-sur-Saône

Désindustrialisation et sous-investissement

« Notre pays a payé au prix fort des années de désindustrialisation et de sous-investissement en recherche. Nous avons sous-investi collectivement et nous en payons le prix », a estimé le premier ministre, conscient du retard de la France dans la course aux vaccins contre le coronavirus.

Sanofi ambitionne de « développer 6 candidats vaccins à ARNm d’ici à 2025 » et de « structurer une réelle filière française sur toute la chaîne de valeur de l’ARNm », indique le groupe.