A partir de ce vendredi, le vaccin anti-Covid Novavax est proposé gratuitement dans les deux centres de vaccination de la ville de Nice, en plus des autres déjà disponibles. Sa diffusion avait été validée par la Haute Autorité de santé (HAS) mi-janvier.

Les autorités sanitaires espèrent que Novavax convaincra les personnes réticentes au vaccin

Ce vaccin, qui utilise une technologie « plus classique » que celle de Pfizer et Moderna à ARN messager, « sera proposé à toutes les personnes de 18 ans et plus qui en feront explicitement la demande en primo-vaccination », précise la mairie. Il est possible de se rendre directement dans les centres de vaccination 10 rue Hancy, du lundi au vendredi de 8h30 à 17 h et de 8 heures à 18 h le jeudi et quai Lunel, du lundi au vendredi de 9 heures à 17 h, mais la municipalité demande de « privilégier les inscriptions sur le site ».

Pour ce cinquième vaccin disponible en France, l’administration des deux doses se fait à 21 jours d’intervalle, rappelle la ville. Les autorités sanitaires recommandent Novavax à ceux qui présentent une contre-indication aux autres vaccins disponible et espèrent qu’il convaincra les personnes réticentes à se faire vacciner avec les vaccins à ARN messager.