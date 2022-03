Après avoir atteint des sommets en début d’année, les hospitalisations pour cause de Covid-19 connaissent une décrue dans les établissements de soins de la région Occitanie. Désormais, 2.191 personnes atteintes par le coronavirus sont prises en charge, dont 226 dans les services de réanimation et soins critiques selon un bilan de l'Agence régionale de santé. Un niveau équivalent à celui de novembre 2020, au plus fort de la deuxième vague épidémique en France.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Mais les indicateurs montrent « peu à peu, les signes d’amélioration », pointe l’ARS. En particulier sur le nombre de personnes testées positives au Covid-19, puisque le nombre de cas baisse régulièrement « dans tous les départements et parmi toutes les tranches d’âge », avec 4.959 nouveaux cas quotidiens recensés chaque jour contre 36.650 il y a un mois.

Hausse de 3 % des décès en 2021

Si la vaccination a eu un effet d’atténuation sur les effets graves du Covid-19, 57 personnes sont encore décédées au cours des quatre derniers jours en Occitanie. La région a franchi le cap des 7.000 décès pour cause de coronavirus depuis le début de l’épidémie cette semaine.

Selon une étude de l’Insee Occitanie parue la semaine dernière, l’an dernier l’épidémie a fait croître de 3 % la mortalité dans la région, soit 1.879 décès de plus qu’en 2020. Comparé à la moyenne des années 2018-2019, c’est 4.684 morts de plus en Occitanie (+7,8 %).