Pluie de spermatozoïdes et d’ovules. « Près de 600 hommes ont donné leurs spermatozoïdes en 2021 », a annoncé mardi l’Agence de la biomédecine dans un communiqué. « Il s’agit du maximum enregistré à ce jour. » Les femmes ne sont pas en reste puisque 900 ont donné leurs ovocytes – le terme scientifiquement exact pour désigner les ovules humains – également un record pour la France.

Le nombre de dons de spermatozoïdes est en partie extrapolé car tous les centres de PMA n’ont pas fait remonter leurs chiffres. Ces derniers sont particulièrement encouragés depuis plusieurs mois par l’Agence de la biomédecine pour répondre à une forte hausse de la demande chez les femmes désireuses d’enfants.

6.800 demandes de PMA pour toutes en 2021

En effet, la PMA est étendue depuis fin septembre à toutes les femmes, y compris celles qui ne sont pas mariées ou vivent en couple homosexuel. Cette extension, qualifiée de « PMA pour toutes », provoque logiquement un afflux de demandes. Il y en a eu 6.800 l’an dernier chez les femmes concernées par l’extension de la PMA pour toutes, selon l’Agence de la biomédecine. Quelques jours plus tôt, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait évoqué plus de 7.000 demandes, y intégrant probablement des demandes faites depuis le début 2022.

Dans ce contexte, les délais restent élevés pour commencer une PMA. Il faut en moyenne plus d’un an entre la première demande et le début du processus en lui-même. Ces délais expliquent que la PMA pour toutes soit encore très marginale : chez les femmes non mariées ou en couple du même sexe, six tentatives et une seule grossesse étaient en cours au 31 décembre.