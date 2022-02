L’épidémie de Covid-19 est toujours en recul en France avec 384 nouvelles admissions à l’hôpital ont été comptabilisées dimanche, contre 712 la veille et 1.834 mardi. Compte tenu de l’embellie, le gouvernement a décidé d’alléger encore les restrictions sanitaires. 20 Minutes fait le point sur les changements.

On tombe le masque

Musées, cinémas, restaurants… Dans ces lieux soumis au pass vaccinal, fini le masque ! Seuls les transports ne sont pas concernés, même le train ou l’avion où le pass vaccinal est toujours exigé. Un allègement qui ne plaît pas à tout le monde.

Voilà c’est catastrophique/ ma mère immunodeprimée a prévu de ne plus sortir 🤦‍♀️/ #ouiaumasque. Protégez les autres https://t.co/Wq2sA2DkZ9 — Doc Talons 💉💉💉 (@doctalons) February 21, 2022

De plus, c’est la rentrée pour les élèves de la zone A. Après leurs camarades de la zone B, ils pourront profiter à leur tour d’un retour de vacances sans masque dans les cours de récréation. Et les enfants cas contact n’auront plus qu’à présenter un autotest négatif pour revenir en classe.

Un test plutôt que deux

Cet allègement bénéficie aussi aux cas contacts vaccinés dans la population générale. Alors que trois tests étaient exigés, un seul (autotest, PCR ou antigénique) suffit à présent. Toutefois, si le test revient positif, un deuxième test (antigénique ou PCR) reste obligatoire afin de confirmer le résultat. Le temps d’isolement reste inchangé à 7 jours après le test positif ou l’apparition des symptômes.

De nouveaux allègements en prévision

Face aux députés jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a répété « envisager une levée du pass [vaccinal] à la mi-mars » si la trajectoire de décrue se confirme, notamment en termes d’hospitalisations. Le ministre de la Santé a considéré avec « vigilance » mais « optimisme » le retour à une vie « normale », qui pourrait être envisagé « dans les prochaines semaines ».