L’épidémie de Covid-19 était toujours en reflux dimanche, au vu des chiffres quotidiens publiés par Santé publique France : le nombre de nouveaux cas recule, de même que celui des admissions à l’hôpital. La décrue de la cinquième vague portée par le variant Delta puis par son très contagieux successeur Omicron se poursuit : 384 nouvelles admissions à l’hôpital ont été comptabilisées dimanche, contre 712 la veille et 1.834 mardi. Du côté des services de réanimation, on a compté 59 admissions, contre 62 la veille et 206 mardi.

Au total, 25.277 personnes infectées par le Covid-19 sont actuellement hospitalisées, dont 2.491 en "réa". Le gouvernement a évoqué un passage sous le seuil des 1.500 malades en soins critiques d’ici mi-mars parmi les critères pour lever tout ou partie du pass vaccinal en vigueur depuis un mois. Le ministre de la Santé a aussi évoqué des contaminations en dessous d’un taux d’incidence de 500 pour 100.000 habitants, contre 646 dans les derniers chiffres disponibles.

La vaccination se poursuit, mais à petit rythme

Pour les nouveaux cas, 42.600 ont été confirmés dimanche. Avec ce chiffre, la moyenne sur sept jours, qui donne une idée de l’évolution réelle de l’épidémie, décline à 57.500 cas, contre 59.844 samedi. Le bilan humain de l’épidémie continue de s’alourdir, mais à un rythme moindre que les jours précédents : il y a eu 52 décès en 24 heures à l’hôpital, contre 93 la veille. Depuis le début il y a plus de deux ans, 138.135 victimes ont été recensées en France.

La vaccination continue à un rythme faible. Selon les chiffres de la Direction générale de la santé (DGS), 54,19 millions de Français ont reçu au moins une dose (80,4 % de la population), 53,21 millions sont complètement vaccinés (78,9 % de la population totale), et 38,92 millions ont reçu une dose de rappel.​