Alors que la vague de coronavirus liée au variant Omicron décroît fortement, les sourires vont faire leurs retours. Dès lundi, fini le masque dans les musées, cinémas et restaurants, où le pass vaccinal est exigé. Mais il restera obligatoire dans les transports, comme le train ou l’avion. Les règles changent aussi pour les personnes cas contacts et vaccinées. Désormais, un seul test est nécessaire (autotest, PCR ou antigénique) deux jours après avoir été déclaré cas contact, au lieu de trois actuellement. Si l’autotest est positif, un test antigénique ou PCR reste nécessaire pour confirmer le résultat. La durée d’isolement reste inchangée en cas de test positif.

Dans les écoles, après la zone B c’est la zone A, de retour de vacances, qui voit les contraintes s’alléger. Le protocole dans les écoles y passe au niveau 2, qui permet d’enlever le masque pendant la récréation et autorise davantage de brassage entre les élèves de même niveau. A partir de lundi, un enfant déclaré cas contact ne devra plus faire qu’un seul autotest, deux jours après, avant de pouvoir revenir en classe s’il est négatif.

La fin du pass toujours envisagée mi-mars

Des mesures justifiées, selon le gouvernement et le Haut conseil de la santé publique (HCSP), par la décrue épidémique et la baisse constante du nombre d’hospitalisations depuis le pic atteint fin janvier. Face aux députés jeudi, Olivier Véran a répété « envisager une levée du pass à la mi-mars » si la trajectoire de décrue se confirme, notamment en termes d’hospitalisations. Le ministre de la Santé a considéré avec « vigilance » et « optimisme » le retour à une vie « normale », qui pourrait être envisagé « dans les prochaines semaines ».

La décrue de la cinquième vague entamée à l’automne dernier se poursuit : 25.484 personnes infectées par le Covid-19 étaient hospitalisées vendredi, soit 634 de moins que la veille. Parmi les patients à l’hôpital, 2.546 sont pris en charge dans les services de soins critiques accueillant les formes les plus graves, soit 110 de moins en 24 heures. Le gouvernement a évoqué un passage sous le seuil des 1.500 malades en soins critiques d’ici mi-mars parmi les critères pour lever tout ou partie du pass vaccinal.