L’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) a suspendu ce vendredi la commercialisation de plusieurs implants fabriqué par la société Microval. Il s’agit d’implants destinés au traitement de l’incontinence urinaire féminine et de hernies pelviennes.

La suspension de ces dispositifs médicaux implantables n’est pas liée à des raisons sécuritaires, mais purement réglementaires. Ces derniers n’avaient pas le marquage CE réglementaire, selon un communiqué de l’agence, qui n’a « pas identifié à ce jour de risque pour la santé des patients qui portent l’un des implants concernés ».

Rappel des produits en établissements de santé

Les produits concernés ont été commercialisés entre le 27 octobre 2020 et le 12 octobre 2021 pour ceux appartenant aux gammes Safire, Swift-Sling, Smile, et entre le 21 janvier 2021 et le 12 octobre 2021 pour ceux appartenant aux gammes Prolafix, Procur, S-Swift et Gyne-Pro, est-il précisé dans le communiqué.

La suspension s’appliquera jusqu’à la remise en conformité de ces dispositifs médicaux par le fabricant. La société Microval va procéder au rappel par mesure de précaution des lots concernés encore présents dans les établissements de santé.

« En cas de doute ou d’inquiétude », les femmes porteuses d’un de ces implants sont invitées à s’adresser à leur médecin traitant et/ou au chirurgien qui le leur a posé. Elles peuvent également signaler tout effet indésirable sur le portail des signalements, a indiqué l’ANSM.