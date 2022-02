Le nombre de contaminations déclarées au Covid-19 poursuit sa dégringolade en Pays-de-la-Loire. Après avoir longtemps connu une situation plus défavorable que le reste du pays, la région dispose désormais d’un taux d’incidence inférieur à la moyenne nationale, selon les derniers chiffres dévoilés ce vendredi par l’agence régionale de santé (ARS). Quelque 670 cas positifs pour 100.000 habitants sont actuellement recensés, contre 763 en France.

Pour mémoire, ce même taux d’incidence était de 1.020 la semaine passée et de 2.070 il y a seulement 15 jours. La décrue de l’épidémie, accentuée par une diminution des dépistages, est donc spectaculaire. C’est en Sarthe et en Maine-et-Loire que l’évolution apparaît la plus favorable.

Le centre de vaccinations de la Beaujoire ferme

La vigilance reste toutefois de mise puisque le taux de positivité des personnes se présentant à un test demeure à un niveau préoccupant. Plus d’un dépistage sur quatre (28 %) débouche sur un résultat positif. C’est au-dessus de la moyenne nationale (22 %). Quelque 800 malades du Covid-19 se trouvent aujourd’hui hospitalisés en Pays-de-la-Loire. Ils sont 71 en réanimation, selon l'ARS.

Sans surprise, compte tenu de l’augmentation de la couverture vaccinale, le volume de vaccinations pratiquées est en nette diminution. Une tendance qui entraîne une réorganisation à Nantes. Le grand centre de vaccinations du parc des expos de la Beaujoire, qui a réalisé plus de 600.000 injections depuis janvier 2021, ferme ainsi ses portes. Son activité est transférée à la salle festive Nantes Erdre avec une ouverture limitée à trois jours (mercredi, samedi et dimanche) à partir de la semaine prochaine. Les mercredis après-midi seront dédiés aux rendez-vous pédiatriques (5 à 11 ans). Un centre de vaccination mobile est également relancé à partir de ce week-end pour les quartiers nantais.