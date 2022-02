« Actuellement, un médicament acheté sur deux n’est pas consommé avec un risque d’automédication et d’impact environnemental. Cela entraîne un gaspillage de 7 milliards d’euros par an : nous généraliserons donc la vente de médicaments à l’unité. »

Ce n’est pas le candidat Macron de 2022 qui écrit ces lignes, mais celui de 2017… Cinq ans après, est-ce qu’ Emmanuel Macron a tenu parole ? Sur le front de la vente à l’unité des médicaments, les choses bougent… tardivement et partiellement.

1,5 kg de médicaments gaspillés par Français en moyenne

En effet, depuis un décret paru jeudi 3 février 2022, les pharmaciens peuvent délivrer certains antibiotiques à l’unité. L’objectif est triple : économique, écologique et de santé publique. En effet, chaque année, un Français gaspillerait en moyenne 1,5 kg de médicaments. C’est autant de pilules qui coûtent cher à la collectivité… et qui risquent de se retrouver dans la nature.

Mais la question relève aussi de l’observance (respect des prescriptions d’un médecin). Il arrive souvent qu’un patient qui devrait prendre sept jours d’antibiotiques s’arrête au bout de cinq… et réutilise ces médicaments un an après, quand il retombe malade. Risquant ainsi de s’empoisonner avec des cachetons périmés… Une étude de l’Inserm publiée en 2017 dévoilait pourtant des bénéfices évidents. Entre novembre 2014 et novembre 2015, 100 pharmacies volontaires ont vendu 14 antibiotiques aux patients. Résultat ? « Le mode de délivrance à l’unité permet une réduction d’environ 10 % du volume de comprimés délivrés par rapport à une vente traditionnelle », souligne le rapport.

Un débat autour de la rémunération des pharmaciens

Mais en réalité, l’exécutif est loin d’avoir appliqué cette mesure telle quelle. L’article 40 de la Loi sur le gaspillage et l’économie circulaire, promulguée le 10 février 2020, prévoit « que la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité pour quelques antibiotiques, pour lesquels l’intérêt d’une dispensation à l’unité est le plus évident ».

Première limite : le timing. Aujourd’hui, ce n’est toujours pas le cas. En effet, les pharmaciens et l’Assurance maladie sont en pleine négociation conventionnelle depuis octobre et jusqu’à la semaine dernière. On peut donc supposer que la promesse de campagne sera tenue d’ici au premier tour de la présidentielle. Du moins partiellement. Car sur la table, il y a notamment la question de la rémunération pour les pharmaciens. Pour le moment, la nouvelle convention prévoit une tarification de 1 euro pour toute délivrance d’un médicament à l’unité. Car le professionnel de santé devra découper le blister pour trouver la dose adéquate, photocopier la notice, nécessaire au patient. Et disposer le tout dans un sachet.

Des négociations en cours avec les syndicats

Or, beaucoup estiment que ce tarif est trop bas. Et pour le moment, le pharmacien n’a aucune obligation de se lancer dans la délivrance à l’unité, puisque c’est sur la base du volontariat… Philippe Besset, pharmacien et président de la Fédération des pharmacies d’officine, était à la table des négociations et appellera son syndicat à dire oui à cette mesure, synonyme de petite révolution pour son métier. « Moi quand je signe, je fais, assure-t-il. Mais je pense que la rémunération est très faible. Donc je doute que beaucoup de pharmaciens s’engagent. » Lui attend de voir dans un an si dans son officine, il est perdant. « Au moins, on pose le débat. Je suis d’accord pour jouer le jeu, mais ça doit se faire sur du long terme. Si je ne peux pas payer quelqu’un de plus, il va falloir choisir entre la délivrance à l’unité ou vacciner. » A titre de comparaison, les pharmaciens, désormais autorisés à vacciner non seulement contre la grippe, mais d’autres maladies, sont rémunérés 7,90 euros pour cet acte.

Pour Christophe Le Gall, président de l’Union nationale des pharmacies de France, la rémunération est trop faible pour que la profession se lance dans l’aventure. « La responsabilité du médicament est portée par l’industriel qui l’a fabriqué et mis dans une boîte. Mais à partir du moment où il y a ouverture de boîte, c’est le pharmacien qui devient responsable. Ce dédommagement pour le travail et la responsabilité n’est pas raisonnable ! »

Pourquoi uniquement pour les antibiotiques ?

Deuxième frein : la délivrance à l’unité devrait se faire uniquement pour certains antibiotiques et non pour tous les médicaments. « On va commencer par deux classes de médicaments : une qu’on fait déjà, les stupéfiants (à base de morphine, opioïdes…) et en deuxième lieu, les antibiotiques critiques, sur une liste qui va nous être fournie par la direction générale de la Santé », explique Philippe Besset.

Une première étape qui fait sens pour lui. « Un médicament morphinique dans une armoire à pharmacie, c’est dangereux, un gamin qui tombe là-dessus, il meurt. Quant aux antibiotiques, ce n’est pas bon de faire de l’automédication avec. »

Une « fausse bonne idée » ?

Philippe Besset ne cache pas sa frilosité. « Il y a un intérêt pour des raisons de santé et pour la préservation de la nature. Mais il n’y a aucun sens économique à délivrer à l’unité. Car la plupart des médicaments que nous vendons ne valent que quelques centimes, souvent moins cher que l’emballage ! L’Assurance maladie va devoir payer des préparateurs à couper des blisters [emballages]. » D’autant que « le conditionnement du médicament est souvent adapté à la pathologie », ajoute Christophe Le Gall. En effet, normalement la boîte est réalisée en fonction de son autorisation de mise sur le marché (AMM) : pour un antibiotique, par exemple, il sera vendu par boîte de 14 car il est prévu sept jours de traitements.

Sans surprise, le Leem, le représentant des entreprises du médicament, n’y va pas de main morte pour dire son opposition. Dans un communiqué, baptisé une « fausse bonne idée », il souligne : « la dispensation de médicaments à l’unité n’est pas une réponse pertinente au gaspillage. Le gaspillage provient de prescriptions inappropriées et d’une mauvaise observance des patients. » Pourtant, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont adopté depuis des décennies ce modèle de délivrance à l’unité. « Mais on ne change pas si facilement d’un modèle à l’autre, critique Philippe Besset. Pour l’imposer à tous les médicaments, il faudrait changer toute l’industrie pharmaceutique, toutes les pharmacies françaises. Soit un petit billet de 2 ou 3 milliards d’euros… » En attendant, un rappel utile : au lieu de jeter vos pilules caduques, il faut les ramener à l’officine pour l' association Cyclamed, qui les trie et les valorise.