08h34 : A l’école, on tombe le masque

C’est ce lundi la fin des vacances pour les écoliers de la zone B. Pour eux, cette rentrée va être synonyme de nombreux allégements des mesures sanitaires.

Grâce à la décrue de la vague Omicron, c’est la fin des masques dans la cour de récréation. Les parents ne seront également plus contraints de leur remplir des attestations sur l’honneur d’autotest. Enfin, les élèves pourront désormais être plus largement mélangés avec des camarades de leur niveau et non plus seulement de leur classe.

Plus d'infos dans notre papier :

