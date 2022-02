En ces temps de services de réanimations saturés par le Covid-19, l’annonce n’est pas anodine. Le ministre de la Santé Olivier Véran a promis mardi « une augmentation d’environ mille lits » des capacités de réanimation et de soins critiques dans les hôpitaux, suivant les propositions de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), mais sans préciser à quelle échéance. Rappelant qu’il avait lui-même « diligenté l’Igas », le ministre présentait devant l’Assemblée nationale un rapport de ce service.

Si le document n’a pas été rendu public, Le Monde avait fait état en décembre d’une « estimation maximaliste » de « 1.000 lits de réanimation supplémentaires d’ici à 2030 ». Le ministre a donc décidé de suivre la recommandation de son administration. « Nous enverrons le décret en Conseil d’Etat d’ici à la fin du mois de février, qui verra une augmentation d’environ mille lits de réanimation et de soins critiques dans tout le territoire », a-t-il ajouté sans préciser à quelle échéance.

Cela correspondra à « une augmentation de 20 % du parc de réanimation », a-t-il souligné, se basant implicitement sur les quelque 5.100 lits ouverts avant le Covid-19 – un plancher depuis relevé à 5.800 selon le ministère. Mener à bien cette hausse, « la plus importante de toute notre histoire », nécessitera « de recruter, de former, de valoriser, ce que nous faisons depuis deux ans », a-t-il insisté, après avoir vanté les hausses de salaires du « Ségur de la santé », complétées depuis janvier par une prime de 100 euros net pour les infirmières de réanimation et de soins critiques – une autre recommandation de l’Igas.