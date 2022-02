Covid-19 EN DIRECT : Après le Canada et la Nouvelle-Zélande, les premiers convois de la liberté arrivent en France…

7h22 : Les premiers convois de la liberté arrivent en France

La carte des trajets, sur le groupe Facebook dédié, est claire, et les premiers convois de la liberté version « gaulois réfractaire » vont s’élancer dans la matinée de Nice, Marseille et Montpellier, pour se retrouver à Avignon en fin de journée. Objectif : arriver à Paris samedi, pour la traditionnelle manifestation anti-pass vaccinal. Encore faut-il arriver à partir, car il semblerait que les infos sur l’heure et le lieu de rassemblement pour le départ ne soient pas toujours claires.