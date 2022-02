Le bout du tunnel semble proche pour le corps enseignant et les élèves. Le protocole sanitaire dans les écoles contre lequel a manifesté plusieurs jours le personnel de l’éducation nationale doit être très prochainement allégé. « On nous a dit qu’un avis du Haut conseil de la santé publique serait rendu en fin de semaine » et « que les décisions arriveraient ensuite assez vite », a indiqué Sophie Vénétitay, secrétaire général du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.

Des annonces sont « prévues pour la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine », a-t-elle précisé à l’issue d’une réunion entre les organisations syndicales, les ministères de l’Education et de la Santé et le Haut conseil de la santé publique. « Ça devrait être soit vendredi, soit en début de semaine prochaine », a renchéri Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire.

« Il nous reste encore un peu de travail d’ici à la fin de la semaine pour pouvoir annoncer tout ça », a indiqué le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer, en déplacement dans les Hauts-de-Seine. Les mesures qui seraient décidées pourraient être appliquées « soit au retour des vacances de chaque zone, soit en attendant le retour de la zone C », la dernière en congés jusqu’au 7 mars, a-t-elle poursuivi. « Ce n’est pas tranché ».