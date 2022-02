De 579 cas actifs le 28 janvier, à 2.080 le 4 février. Le nombre de cas actifs, c’est-à-dire de personnes testées positives au Covid-19 au cours des sept derniers jours, a été multiplié par quatre en une semaine en Polynésie française, selon les chiffres communiqués vendredi par la direction de la santé locale. Et encore : compte tenu du faible nombre de tests réalisés, ces chiffres « sous-estiment la circulation réelle du virus », selon l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet.

Le taux d’incidence s’établit désormais à 753 pour 100.000 habitants, contre 317 pour 100.000 la semaine précédente. L’augmentation soudaine du nombre de contaminations n’a, pour le moment, pas eu d’incidence sur le nombre de personnes admises au Centre hospitalier de la Polynésie française, où seules cinq personnes sont hospitalisées pour Covid, dont une en réanimation.

Le pass vaccinal attendu pour le 8 février

Selon un criblage réalisé par l’Institut Louis Malardé, seul le variant Omicron​ est désormais présent en Polynésie. Ce criblage est cependant réalisé sur un faible nombre de prélèvements. En août et septembre 2021, la vague Delta avait provoqué la saturation de l’hôpital et le décès d’au moins 500 Polynésiens, pour la plupart non vaccinés.

Ces derniers mois, la vaccination a beaucoup augmenté dans cette collectivité, pour atteindre 78,5 % de la population de plus de 12 ans. Le pass vaccinal sera étendu en Polynésie française le 8 février. Depuis le 23 décembre, une loi locale contraint toutes les personnes qui travaillent en contact avec du public à être vaccinées, sous peine d’amende.