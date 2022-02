Le pic de la cinquième vague semble avoir été atteint en France où le nombre de contaminations, toujours très élevé, est en légère baisse depuis quelques jours. Mais la situation n’est pas la même sur tout le territoire. Frappée plus tardivement par la vague Omicron, la Bretagne enregistre encore une légère hausse du nombre de contaminations avec un taux d’incidence de 3.422 cas pour 100.000 habitants. « Le pic est encore devant nous », prévient ce vendredi Stéphane Mulliez, directeur de l’agence régionale de santé de Bretagne, qui espère une inversion de la courbe « dans les prochains jours ».

Avec les vacances, qui s’ouvrent ce vendredi dans la région, et la fermeture des classes pour quinze jours, la situation devrait en effet normalement s’améliorer. « Mais il faut rester prudent car la Bretagne va aussi accueillir des vacanciers, ce qui peut provoquer l’effet inverse », souligne Stéphane Mulliez.

Situation tendue dans les hôpitaux

L’épidémie ne ralentissant toujours pas, la situation devient de plus en plus tendue dans les hôpitaux de la région qui accueillent désormais 642 patients pour motif Covid, soit un nouveau record depuis le début de la crise sanitaire. Parmi eux, 79 sont hospitalisés en réanimation, un chiffre qui avait grimpé jusqu’à 140 au plus fort de la première et de la troisième vague.

Pour soulager les urgences, saturées comme tous les services, le CHU de Rennes appelle ainsi la population à contacter son médecin traitant ou à appeler le 15 plutôt que de se présenter systématiquement aux urgences.