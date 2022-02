Un timing parfait. En cette Journée mondiale contre le cancer, les associations de patients - une fois n’est pas coutume - saluent trois avancées dans la loi française. Jeudi 3 février, deux propositions de loi ont été adoptées par le Parlement, laissant espérer que les choses bougent rapidement côté droit des malades et prévention du cancer. Que vont changer ces trois mesures (si elles sont mises en œuvre) ?

Le droit à l’oubli passerait de dix à cinq ans

Un premier volet concerne la vie quotidienne des malades du cancer. Hier, l’Assemblée et le Sénat, réunis en commission mixte paritaire, ont adopté une mesure très attendue par certains patients : le « droit à l’oubli », qui devrait passer de dix à cinq ans.

En 2016, la loi de modernisation de notre système de santé avait créé cette nouveauté : le droit pour une personne souscrivant un contrat d’assurance emprunteur de ne pas déclarer son cancer dix ans après la fin de ses traitements. Et ainsi éviter de payer de lourdes surprimes, voire de se voir refuser un prêt. « C’était une première marche, mais dix ans d’attente pour les personnes malades, c’est surréaliste », tance Catherine Simonin, administratrice nationale de la Ligue contre le cancer.

Catherine applaudit donc des deux mains ce délai raccourci à cinq ans, si la loi passe bien en l’état. Elle peut en parler, car comme elle le dit « je rentre complètement dans le dispositif ! ». En effet, elle a été atteinte par un cancer digestif il y a vingt-six ans. « Je n’ai jamais pu m’assurer ! Quand le droit à l’oubli est passé à dix ans, j’ai voulu faire un prêt, mais j’ai eu un deuxième cancer il y a cinq ans, je me suis dit, c’est terminé ! Alors qu’entre-temps, j’aurai pu rembourser un prêt. » Si les décrets sont publiés rapidement, Catherine pourra donc enfin concrétiser son projet immobilier…

Cette avancée réjouit et rassure également Céline Lis-Raoux, directrice de l’association RoseUp, qui s’est beaucoup battu pour l’obtenir. « Ce "droit à l’oubli" à cinq ans, c’était une promesse de campagne de Macron, ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde ! On voyait arriver la fin du quinquennat avec appréhension… Mais il y a eu un alignement des astres. Une proposition de loi Lemoine autour de l’assurance emprunteur était étudiée en procédure accélérée, on pouvait s’y glisser sans que ça rassemble à une mesure qui n’a rien à voir avec la choucroute. »

La proposition en main, RoseUp a donc sollicité députés et sénateurs avec pour argument : « aujourd’hui les malades du cancer, cinq ans après ils sont guéris. » Alors pourquoi ne pourraient-ils pas emprunter pour acheter un logement, monter une entreprise, reprendre la ferme familiale ? Ce « droit à l’oubli » concerne tous les cancers et tous les types d’emprunt. « Je me souviens d’un agriculteur qui avait eu un lymphome très jeune, il a voulu racheter la propriété agricole de ses parents et à découvert qu’il ne pouvait pas être assuré, raconte Catherine Simonin, également membre de France Assos Santé. Pour les patients, c’est la double peine : il y a l’annonce du cancer, les traitements très contraignants, et quand on commence à remonter la pente, nos projets tombent à l’eau. »

Selon Libération, la suite législative devrait être rapide : le texte doit être voté à l’Assemblée nationale jeudi prochain et au Sénat le 17 février. Et les décrets devraient être publiés avant mai… si le président veut tenir son engagement.

Le droit à l’oubli pour les patients et anciens malades de cancers passe de 10 à 5 ans !

Une immense avancée sociale pour ces femmes et ces hommes qui vont pouvoir reprendre leur quotidien sans avoir à porter une croix injustifiée.

Engagement du président de la République tenu. — Olivier Véran (@olivierveran) February 3, 2022

Fini le questionnaire santé pour un emprunt immobilier de 200.000 euros ?

Mais il y a une deuxième mesure qui concerne les patients, peut-être plus importante encore, dans cette même proposition de loi. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient emprunter jusqu’à 200.000 euros pour un projet immobilier, les assureurs ne pourront plus demander un questionnaire de santé. « Si vous empruntez en couple, la somme s’élève jusqu’à 400.000 euros, ce qui représente 80 % des emprunts immobiliers », insiste Céline Lis-Raoux.

« L’assurance de prêt était en train de se démutualiser, insiste-t-elle. Les prêts sont historiquement bas. Mais derrière la tête de gondole pour les moins de 30 ans, pas gros, pas maigre, pas fumeur, qui n’ont ni mal au dos, ni aux dents, les plus fragiles paient pour ceux qui vont bien. Un rapport a montré que les assurances les moins chères ont baissé de 20 % tandis que pour les gens de plus de 55 ans, ça a augmenté de 33 %. C’est aberrant ! » Cette mesure est donc importante puisqu’on ne saura plus qui est malade et qui ne l’est pas.

Ce qui veut dire qu’une personne atteinte d’un cancer actuellement ou d’une autre maladie chronique n’aura plus besoin de le spécifier. « Il faut aussi penser à tous ces gens qui ne peuvent pas emprunter parce qu’ils sont séropositifs, diabétiques, ont des traitements à vie, mais travaillent, payent leurs impôts… », reprend Céline Lis-Raoux. En effet le « droit à l’oubli » implique qu’il y ait fin des traitements (chimiothérapie, opération, radiothérapie, mais pas reconstruction ou hormonothérapie).

Les Assemblées ont auj adopté une position commune: droit à l’oubli réduit à 5 ans pour les malades de #cancer et suppression du questionnaire médical pour tous jusqu’à 200.000€/ personne. Notre association qui porte depuis des années ces sujets se réjouit. @LisRaoux Notre CP👇 pic.twitter.com/1lIbJzlN10 — RoseUp Association (@RoseUpAsso) February 3, 2022

Interdiction des nitrites dans la charcuterie ?

La troisième avancée (dans une autre proposition de loi), qui n’est pas du côté de l’après cancer, mais versant prévention, concerne l’alimentation. En effet, depuis des années, la Ligue contre le cancer, l’application mobile Yuka et l’ONG Foodwatchse battent pour que les nitrites soient interdites en France. Ces additifs cancérogènes permettent à la charcuterie de se conserver plus longtemps et d’afficher une belle teinte rose. Jeudi, la proposition de loi déposée notamment par le Richard Ramos pour interdire les nitrites et nitrates ajoutés dans notre alimentation a été adoptée à l’Assemblée nationale.

Adieu donc saucisson et jambon ? Certaines marques arrivent déjà à se passer de cet additif. « On est sur des comportements individuels, mais le collectif doit jouer le jeu pour prendre des mesures de protection de la population », assure Catherine Simonin de la Ligue contre le cancer.

Et avant que cet additif ne disparaisse de nos assiettes, il y a encore quelques étapes. « La loi qui vient d’être votée engage le gouvernement et les élus à prendre des décisions dans les prochains mois, juste après le rapport très attendu de l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses) à l’été prochain », souligne le communiqué des trois organisations. Le décret, qui devra fixer « une trajectoire de baisse de la dose maximale d’additifs nitrés au regard des risques avérés pour la santé humaine et une liste et un calendrier de produits soumis à une interdiction de commercialisation de produits incorporant des additifs nitrés » n’est attendu que pour mi 2023… « On se félicite de ces annonces qui vont dans le bon sens, mais les associations restent vigilantes », prévient Catherine Simonin.