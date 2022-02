A peine débarrassés du masque en extérieur, voilà qu’Olivier Véran annonce déjà la fin de son port en intérieur. Mieux, le pass vaccinal pourrait être levé avant sa date limite ! Mercredi soir, le ministre de la Santé a en effet annoncé sur BFMTV que « le pire est derrière nous », une petite musique bien connue, entendu à chaque vague.

Mais la nouveauté, c’est que le pic des hospitalisations de la vague Omicron n’est pas passé, et que les perspectives optimistes du ministre ne sont pas liées à des objectifs chiffrés. Un discours à rebours complet des très précautionneux appels à la prudence des médecins, et clairement en décalage avec l’injonction à faire son rappel de vaccin anti-Covid il y a deux semaines, lors du vote sur le pass vaccinal. Comment expliquer, au bout de deux ans d’épidémie, qu’une telle incohérence dans les discours demeure ? 20 Minutes a lancé l’opération décryptage.

Permettre aux Français de respirer

« La communauté scientifique n’est pas pessimiste », clame l’infectiologue Benjamin Davido auprès de 20 Minutes. Car même si « être informé rassure » pour Stéphanie Lukasik, l’avalanche de mauvais chiffres donnés par les médecins sur les plateaux les fait passer pour des oiseaux de mauvais augure. En témoignent feu les annonces lugubres du professeur Salomon chaque jour lors du premier confinement. Depuis, d’autres experts ont pris leurs habitudes sur les plateaux TV, prônant parfois tout et son contraire en matière épidémique, enlevant aux politiciens la palme du retournement de veste. Il n’empêche, les discours les plus optimistes ont été battus en brèche par la réalité de la vague Omicron.

Et voilà comment on se retrouve avec plus de 300.000 cas et 200 morts par jour, et le moral au fond des chaussettes. Benjamin Davido note une « déception, car malgré la vaccination on est dans une vague avec des morts ». Le référent Covid-19 à l’hôpital Raymond Poincarré de Garches comprend le besoin d’avoir un discours positif dans « un calendrier qui incite à faire plaisir aux Français », car « au bout de deux ans le Covid est un running-gag » un peu triste. « Si on dit aux Français qu’on ne sera pas sorti de la crise avant 2025, vous avez une vague de suicides, une révolution », prédit quant à lui Alexandre Eyries, enseignant-chercheur en communication politique à l’université de Bourgogne. Alors que l’espoir d’un horizon proche permet « de fixer l’attention des gens stressés ». Une « ventilation » en terme psychologique, « comme quand on distrait l’attention d’un preneur d’otage » image l’universitaire.

Une « promesse de campagne »

Mais la date annoncée pour la fin du port du masque n’est pas tout à fait anodine. « C’est quand même un timing très pratique » avec l’élection présidentielle, ironise le médecin Michael Rochoy. « Parler du printemps, c’est se tourner vers les élections », confirme Alexandre Eyries, et cela permet d’inscrire l’ entrée en campagne du président dans la sortie de crise. Les deux médecins interrogés par 20 Minutes ne cachent pas leur scepticisme sur la notion de « printemps », qui s’étale quand même sur trois mois, ce qui laisse tout le loisir d’adapter la mesure à la réalité épidémique.

« Pour gagner une campagne présidentielle, il vaut mieux proposer du positif aux citoyens. Et évidemment, la sortie de crise peut en faire partie », abonde Stéphanie Lukasik, enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine. Ainsi, l’horizon de la fin du port du masque et du pass vaccinal, mais aussi la réouverture à venir des discothèques, tiennent « plus d’une promesse de campagne que de la communication scientifique », pointe Benjamin Davido. Surtout que le gouvernement peut s’aligner sur le discours en vogue chez l’ensemble de ses opposants, partisans de moins de restrictions. Ainsi, Michael Rochoy regrette l’absence « d’un candidat avec un vrai bagage scientifique qui veut plus de prévention ».

La stratégie sans les chiffres

L’autre point qui fait tiquer les deux médecins est l’absence d’indicateur chiffré lié à la fin du port du masque. Souvenez-vous. Au mois d’octobre, alors que les prémices de la cinquième vague devenaient perceptibles, les masques étaient de retour dans les écoles sitôt le taux d’incidence de 50 dépassé à l’échelle du département. Dans certains territoires, on l’enlevait même avant d'encore le remettre, tant l’indicateur était un couperet. Depuis, les chiffres se sont envolés, et les restrictions sont imposées et levées sans être corrélées à un indicateur.

« Il nous faut des objectifs chiffrés pour dire ce qui est acceptable », martèle Michael Rochoy. « Sans objectif, tout est une réussite », condamne-t-il. Le médecin s’inquiète ainsi de « l’opacité » des décisions, issues « des conseils de défense sanitaire dont le contenu est secret ». Avec un nombre de contaminations jamais vu et « plus d’hospitalisés qu’en mars 2020, on nous dit que la partie est gagnée », s’étonne Benjamin Davido. L’infectiologue relève d’ailleurs que jusqu’à présent, le gouvernement avait toujours « privilégié le scénario du pire » dans ses prévisions et ses décisions.

Mais surtout, la parole politique étant par essence « présentée comme des réponses », avec des interlocuteurs « habitués à la simplification du message » dans un « temps court », elle « est incompatible avec le temps long scientifique, nécessaire à la réflexion », comme l’explique Stéphanie Lukasik. Ainsi, toutes les nuances apportées par les médecins, sur l’écart entre vague épidémique et vague hospitalière, sur les exemples de l’Inde ou du Royaume-Uni, ne marqueront jamais autant que l’affirmation d’Olivier Véran selon laquelle « le pire est derrière nous ». Qui n’est pas tout à fait fausse, admet Michael Rochoy, si l’on prend en compte « qu’on n’aura pas à nouveau 130.000 morts » en deux ans. Voilà au moins un point d’accord entre les deux paroles.