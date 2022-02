« Le japonais Kowa affirme que l’ivermectine est efficace contre Omicron dans un essai de phase 3. » Ces derniers jours, sur Twitter, plusieurs milliers d’internautes ont partagé une capture d’écran d’une dépêche de l’agence de presse Reuteurs réhabilitant l’ivermectine dans le traitement du Covid-19 – un traitement dont l’efficacité contre cette maladie a été écarté par plusieurs études au cours des derniers mois.

Très virale, l’affirmation a été reprise par plusieurs responsables politiques critiques à l’égard de la vaccination et des mesures sanitaires prises par le gouvernement, notamment les candidats à la présidentielle François Asselineau​ (Union populaire républicaine) ou Florian Philippot (Les Patriotes).

Problème : la dépêche de Reuters s’appuie sur une mauvaise interprétation des résultats du laboratoire japonais, l’article ayant été modifié depuis. On refait le film des événements.

FAKE OFF

Lundi 31 janvier, le laboratoire japonais Kowa Co Ltd, en collaboration avec l’université de Tokyo Kitasato, a bien publié un communiqué de presse évoquant « un effet antiviral » du médicament contre le variant Omicron. Voici ce que nous pouvons lire dans le communiqué : « Kowa Co., Ltd. étudie le médicament "ivermectine" dans les essais cliniques de phase 3 (code de développement : K-237) pour le traitement du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) ».

Pour bien comprendre, la phase 3 d’une étude consiste à comparer un médicament au traitement habituel existant ou bien à un placébo, comme nous l'expliquions dans un précédent article.

À la suite de la publication du communiqué, l’agence de presse Reuters publie une première dépêche sous le titre suivant : « Le Japonais Kowa indique que l’ivermectine est efficace contre le variant Omicron dans un essai de phase 3. » Mais la dépêche est ensuite corrigée. Le titre est remplacé par celui-ci : « L’ivermectine montre un « effet antiviral » contre la Covid-19, affirme un laboratoire japonais. »

Et l’agence britannique de préciser dans la version mise à jour : « L’article original de Reuters indiquait à tort que l’ivermectine était « efficace » contre Omicron dans les essais cliniques de phase 3 ».

CORRECTION: Japan's Kowa said anti-parasite drug ivermectin showed an 'antiviral effect' against Omicron and other variants of coronavirus in joint non-clinical research. The @WHO has warned against its use https://t.co/kBgUxaYjaL We will delete a tweet with a misleading headline pic.twitter.com/gX535ttNd3