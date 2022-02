C’est une nouvelle à la fois surprenante et terriblement courante. La semaine passée, Florent Pagny a annoncé souffrir d’un cancer des poumons inopérable. Comme le chanteur, contraint d’annuler sa tournée d’anniversaire pour suivre un traitement, près de 382.000 personnes sont diagnostiquées chaque année en France, d’après les chiffres de 2018 communiqués par Santé publique France. La même année, dans le monde, près de 18,1 millions de cas de cancer ont été recensés, selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Alors que la Journée mondiale contre le cancer se déroule le vendredi 4 février, l’Union internationale contre le cancer (UICC), qui l’organise cette année sur le thème « Pour des soins plus justes », insiste toujours sur la sensibilisation et la prévention. Car le « dépistage précoce sauve des vies », rappelle l’association. Si la présence de symptômes (tous, douleurs, apparition de ganglions, perte de poids…) pousse une partie des malades à consulter, une partie des cancers est toujours découverte par hasard, à l’occasion de journées de dépistage mises en place en France, ou même de contrôles médicaux « de routine ».

Et vous, comment et quand avez-vous découvert votre cancer ? Avez-vous réalisé un dépistage « de routine », ou bien avez-vous vu un médecin ? Avez-vous ressenti des symptômes particuliers auparavant, ou a-t-il été découvert par hasard ? Comment s’est déroulée la suite du diagnostic ? Comment avez-vous réagi, vous et vos proches ?