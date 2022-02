L’allègement progressif des restrictions sanitaires, promis par le gouvernement, se met en place doucement. « L’évolution de la situation nous permet d’envisager un allègement des contraintes dès début février », promettait le Premier ministre Jean Castex, le 20 décembre dernier. Malgré la hausse des admissions à l'hôpital et en réanimation dans l'Hexagone, les premières levées de contrainte sont prévues pour mercredi et l’horizon des Français, empoisonné par deux ans de pandémie, se dégage enfin. 20 Minutes fait le point sur ce calendrier de l’Avent, version fin de pandémie.

Fin du port du masque à l’extérieur

Un bol d’air frais : le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur dès mercredi. Pour les Franciliens, la règle devient enfin claire après de nombreux atermoiements. La préfecture de police de Paris a confirmé lundi la levée de l’obligation dans un communiqué. Elle encourage toutefois à porter un masque « lorsque le respect des distanciations sociales n’est pas possible ».

#COVID19 | Fin du port du masque en extérieur dans Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens, à partir du 2 février 2022.



🔵 Pour plus d'informations, consultez notre communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/iVrGVrWJkY — Préfecture de Police (@prefpolice) January 31, 2022

Un conseil que prodigue aussi le gouvernement, qui évalue cette distance à un mètre. Les autres mesures barrière telles que le lavage des mains, l’aération des pièces et la distanciation sociale doivent toujours être suivies.

Le télétravail seulement recommandé

Début janvier 2022, l’exécutif avait imposé aux entreprises d’octroyer à leurs salariés au minimum trois jours de télétravail par semaine. Après un petit mois, c’est terminé. Dès mercredi, le télétravail n’est plus que recommandé. Cette nouvelle façon de travailler ne devrait pas disparaître pour autant, alors que 40% des employés en télétravail souhaiteraient plus de jours à distance de leur entreprise.

Les jauges levées pour les événements assis

1.000 ou 10.000 personnes : les concerts, stades ou établissements culturels où les spectateurs sont assis n’ont plus de limite. Le gouvernement, qui avait instauré des jauges de 2.000 personnes en intérieur et de 5.000 en extérieur, les a levées pour les événements assis. Le port du masque restera toutefois obligatoire ainsi que le pass vaccinal.

D’autres restrictions bientôt levées

La deuxième étape de l’allègement des restrictions sanitaires arrivera le 16 février. Les concerts et la consommation debout dans les cafés et bars seront à nouveau autorisés. Et bonne nouvelle pour les amateurs de danse : les discothèques, qui ont grandement souffert de la pandémie, rouvriront. De quoi remettre les effusions collectives de joie dans le quotidien des Français, bien morose depuis l’arrivée du Covid-19.