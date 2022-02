9h02 : Le Danemark reprend une vie normale

Le pays devient le premier de l'Union européenne à lever toutes ses restrictions. Fin du masque, fin du pass sanitaire, réouverture des bars et des restaurants masques, passe sanitaire et ouvertures réduites des bars et des restaurants.

Le royaume nordique s'estime en mesure de faire face au virus grâce à sa forte couverture vaccinale et à la moindre sévérité du variant Omicron.