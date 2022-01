Face à la jungle des produits industriels, il est parfois difficile de décoder toutes les caractéristiques de nos emplettes. Et d’éviter les composantes indésirables, comme les additifs.

Si certains sont bien connus des consommateurs, comme les nitrites dans la charcuterie ou le dioxyde de titane dans le dentifrice, d’autres échappent à leur vigilance. Pour la simple et bonne raison que tous ne figurent pas sur les étiquettes. Notre partenaire l’UFC – Que Choisir y a d’ailleurs consacré une enquête,et nous vous proposons aujourd’hui de poser toutes vos questions sur la présence cachée d’additifs dans les produits industriels. Un expert de l’association y répondra dans notre prochain Brief Conso.

Vous voulez savoir quels additifs n’apparaissent pas sur les étiquettes ? Et à quoi ils servent ? Vous souhaitez connaître leur impact sur notre santé ? Vous vous demandez à quels aliments il faut faire le plus attention ? Comment est encadrée l’utilisation de ces additifs ? Posez-nous vos questions