Glauque dérapage. Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête après la mise aux enchères par un chirurgien de la radio d’une victime et rescapées des attentats du Bataclan en 2015. « Les investigations ont été confiées à la BRDP », la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, a précisé cette source.

Il est reproché au professionnel de santé d’avoir violé le secret professionnel. Ce chirurgien orthopédiste réputé a mis en vente sur OpenSea, un site spécialisé dans la vente d’objets numériques NFT, la radiographie d’une patiente qu’il avait opérée. Sur ce document médical, on pouvait voir un avant-bras transpercé par une balle de kalachnikov, rapporte Mediapart. Toujours selon le média, la radio était mise en vente pour la somme de 2.776 dollars.

La victime « extrêmement choquée »

La rescapée du Bataclan est « extrêmement choquée » par la « démarche mercantile » et le « mépris » du médecin, a fait savoir lundi son avocate dans un communiqué. Le patron de l’AP-HP Martin Hirsch avait aussitôt annoncé que les hôpitaux de Paris saisiraient la justice, dénonçant un « acte scandaleux ».

C’est « une erreur grossière que je regrette amèrement », a de son côté indiqué le même jour le médecin sur son compte Twitter. « Je me rends compte que je me suis totalement égaré dans une démarche inepte et déplacée qui a légitimement offensé ceux que j’avais eu l’honneur de soigner : les victimes d’attentats », a-t-il ajouté. Il précise qu’il a détruit « l’œuvre en question » et assuré qu’il n’en avait « retiré aucun profit ».