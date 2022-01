8h26 : Le temps est venu pour la Chine de « réajuster » les restrictions anti-Covid, estime le FMI

La Chine devrait « réajuster » sa stratégie de tolérance zéro du Covid comme le font déjà d’autres pays du monde, estime Gita Gopinath, la directrice générale adjointe du Fonds monétaire international dans un entretien avec l’AFP. En cause : les mesures draconiennes exacerbent les dysfonctionnements sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. La stratégie sanitaire du pays a été très efficace en 2020 et 2021, mais elle est remise en question face au variant Omicron, beaucoup plus transmissible.