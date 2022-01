Pour le commun des mortels, les masques FFP2 ne sont guère courants. Parce que ce type de masques sont plus onéreux, voire introuvables au début de l’épidémie l’immense majorité des Français s’est repliée depuis de longs mois sur les fameux masques chirurgicaux à plis. Sauf que l’extrême contagiosité du variant Omicron a remis au goût du jour l’intérêt de porter des FFP2. Ainsi, le conseil départemental du Nord a décidé de déstocker près de 2 millions de ces masques pour les donner aux habitants.

C’est un trésor de guerre de 1,7 million de masques FFP2 qui dormait dans les caves du conseil départemental depuis 2020. Et ce lundi, le président de l’institution, Christian Poiret, a décidé que ces masques seraient plus utiles sur les visages de ses administrés que dans des cartons. « Afin de contribuer à l’endiguement du variant Omicron du Covid-19, nous avons décidé, avec mes collègues, de distribuer l’ensemble de notre stock de masques FFP2 », a déclaré Christian Poiret.

Comme il n’y en aura pas pour tout le monde, la population du Nord étant de plus de 2,5 millions d’habitants, le conseil départemental va procéder par priorités en commençant par les collèges, lesquels recevront un total de 330.000 masques, soit environ 1.000 par établissement. Les 2.500 assistants familiaux toucheront un lot de 100 FFP2 chacun. Le gros du stock (1 million), sera réparti entre les 648 communes du département et la distribution sera laissée à leur discrétion. Les conseillers départementaux distribueront dans leurs cantons 82.000 masques aux « structures les plus exposées ».