7h30 : L’étau se resserre pour les personnes non-vaccinées

A partir de ce lundi et l’entrée en vigueur de la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, il est désormais obligatoire d’être vacciné pour prendre le train, se rendre au restaurant, dans les bars, au cinéma, au musée ou encore dans des foires. La règle s’applique pour toute personne de plus de 16 ans, dans tout l’hexagone et dans plusieurs territoires d’outre-mer.

Les gérants des lieux ou activités soumis au pass vaccinal ont dorénavant le droit de vérifier votre identité en exigeant « un document officiel » avec photo.