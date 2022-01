350.000 cas de moyenne par jour en France, et parmi eux, une nouvelle personnalité politique. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa a annoncé ce dimanche être positive au Covid-19. « Je viens d’être testée positive au Covid-19. En conséquence, je me mets à l’isolement et continue d’assurer mes fonctions à distance », a-t-elle indiqué sur Twitter.

Plusieurs membres du gouvernement ont déjà contracté le Covid-19 depuis le début de l'épidémie, le plus récent étant le ministre de la Santé Olivier Véran, qui avait annoncé le 13 janvier avoir été testé positif et présenter des « symptômes légers ».