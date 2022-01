8h10 : Une comédie romantique pour de vrai en Chine

On se souvient de la mésaventure de « Mme Wang » il y a quelques jours, coincée en plein confinement chez son date arrangé par la famille et qu’elle trouve « aussi muet qu’un tronc d’arbre ». Eh bien le même genre d’histoire est arrivé à une autre Chinoise, Zhao Xiaoqing, 28 ans. Et cette fois ça tourne bien.

Elle se rend mi-décembre au domicile d’un prétendant potentiel, recommandé par des proches (pratique courante en Chine pour les célibataires approchant la trentaine) et qu’elle avait déjà rencontré une fois. Alors qu’elle ne prévoit pas de passer la nuit chez son rencard, les autorités sanitaires de Xianyang décrètent un confinement après l’apparition de plusieurs cas de Covid-19.

Et après seulement une semaine de cohabitation, les parents du garçon ont poussé le couple à se fiancer. « On s’entend très bien », a expliqué la jeune femme, dont le métier est de vendre des pommes en ligne via une plateforme de diffusion en direct par smartphone. Une romance placée sous le signe du Covid qui a captivé les internautes chinois.