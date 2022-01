Covid-19 EN DIRECT : Le gouvernement ne prévoit pas d’alléger le protocole sanitaire à l’école affirme Gabriel Attal…

7h30 : Plusieurs départements rétablissent le masque en extérieur

Après que le port du masque en extérieur dans la capitale a été suspendu par le tribunal administratif à Paris, le préfet Didier Lallemand l’a finalement rétabli ce lundi dans certaines zones. Cette même décision a été prise dans la foulée pour les départements d’Ile-de-France ainsi que ceux de Loire Atlantique et de la Sarthe.

Pour rappel, le masque en extérieur dans ces départements est obligatoire :

- Sur les marchés, brocantes, vide-greniers et ventes au déballage.

- Dans tous les rassemblements, manifestations, réunions ou activités réunissant au moins 10 personnes.

- Dans les lieux d’attente des transports en commun et aux abords des gares et des entrées de centres commerciaux.

- Aux abords des lieux de culte, des établissements scolaires ou universitaires, aux heures d’entrée et de sortie du public.

- Dans les files d’attente.