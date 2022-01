« Attention, voici la première malade non-Covid depuis des semaines ! », ironise Damien Roux devant une chambre du service de réanimation. Il est 9h, ce lundi matin, et l’adjoint au chef de service de médecine intensive et de réanimation de l ’hôpital Louis-Mourier ( Assistance Publique Hôpitaux de Paris), à Colombes (Hauts-de-Seine), effectue la transmission des dossiers.

20 Minutes a pu pousser la porte de la réanimation de l'hôpital Louis-Mourier, lundi 17 janvier 2022 pour voir si la décrue annoncée dans les statistiques nationales se ressentait dans ce service. - O. Gabriel / 20 Minutes

Devant les douze chambres, une quinzaine de pyjamas verts et masques bleus notent à la hâte les pathologies, la saturation, les traitements des personnes prises en charge. Toutes souffrent du Covid-19 sauf une patiente, donc, admise pour paludisme. Une proportion qui donne à voir que la vague Delta, doublée d ’Omicron, n’a pas fini de surcharger les réanimations.

Ce lundi matin, dans le service de réa, c'est la visite. Tous les soignants se réunissent pour transmettre les informations importantes du week-end. - O. Gabriel / 20 Minutes

« On gère tout, ici, en réa ! »

Pour chaque patient, l’interne précise l’état de santé, la position (sur le ventre ou sur le dos), mais aussi la relation avec les proches. Une malade refuse que sa famille lui rende visite. « Et pour son chien, on a trouvé une solution, il sera à la SPA pendant neuf jours », complète Edwige Touré, la cadre du service qui a dû trouver une solution rapidement. « On gère tout, ici, en réa ! », raille Damien Roux.

Après le tour de la réanimation, direction l’unité de surveillance continue (qui fait partie des soins critiques), où les situations semblent moins extrêmes. Dans une chambre, une jeune femme de 26 ans est rescapée du Covid-19. « Elle s’est auto-extubée », prévient l’interne. « Elle est anxieuse, mais devrait sortir bientôt », rassure Damien Roux. Un lit précieux bientôt libéré. Car la chasse aux places vacantes est devenue un casse-tête. « On travaille sur neuf lits au lieu de douze par manque d’infirmières, justifie Jean Damien Ricard, chef du service. La semaine dernière, on refusait cinq à dix patients par jour ! »

Pour combien de temps encore ? Au niveau national, quelques bonnes nouvelles invitent à l’optimisme. Omicron prend le pas sur le variant Delta et provoque moins d’hospitalisations. Les entrées en réanimation commencent à stagner. Selon les chiffres officiels datant de dimanche soir, ces services comptent 3.852 malades graves du Covid-19, comme la veille, contre 3.895 vendredi et 3.939 jeudi. Martin Hirsch, patron de l’AP-HP, parlait dans un mail interne de « signaux encourageants sur le front du Covid».

« L’horizon existe, mais il n’est pas pour tout de suite »

« Ce frémissement semble se confirmer à l’AP-HP, mais c’est fluctuant d’un hôpital à l’autre, nuance Jean-Damien Ricard, chef du service. Trois jours, c’est un peu tôt pour dire que le plus dur est derrière nous… »

Car pour le moment, le Covid-19 continue à faire des ravages dans les hôpitaux en général, et en réanimation en particulier. « On espère une amélioration, mais pas avant quinze jours ou trois semaines, relativise Jean-Damien Ricard. Même s’il y a moins d’entrées, il faut qu’on arrive à traiter les patients actuellement hospitalisés. Or, avec le Covid-19, la prise en charge en réanimation dure deux à trois semaines, contre six jours en moyenne pour d’autres pathologies. On sait qu’Omicron envoie moins en réanimation, mais on ne sait pas si la durée de prise en charge dans ce service sera plus courte. L’horizon existe, mais il n’est pas pour tout de suite… »

Jean-Damien Ricard, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Louis-Mourier. - O. Gabriel / 20 Minutes

« Il faudrait qu’ils viennent voir la réalité dans notre service »

Il n’empêche, ces soignants, qui ont vu quantité de collègues partir, leurs congés sucrés et les heures supplémentaires se multiplier, espèrent voir le bout du tunnel bientôt. Car à la fatigue s’ajoute la frustration de voir arriver des patients jeunes, sans comorbidité, qui auraient pu se passer de la case réa. Et de toute la rééducation qui s’ensuit.

Sur les huit patients Covid de la réa, sept ne sont pas vaccinés et un est immunodéprimé. Des chiffres qui collent aux statistiques nationales. Chambre 12, un homme de 48 ans, sans comorbidité, non vacciné est intubé depuis dix jours. Il bénéficie d’une assistance respiratoire extra-corporelle (ECMO), machine qui fait le travail du poumon, à savoir oxygéner le sang. « Après, il n’y a plus rien », prévient le chef de service. Gants, FFP2, le regard rivé aux machines qui bipent, six soignants agrippent le drap et retournent méticuleusement le patient pour l’installer en décubitus ventral. « En mettant le patient sur le ventre pour bien oxygéner ses poumons car ses organes n’appuient pas sur son dos, explique Stéphane, interne. Au moins, ce traitement n’est pas cher… C’est tellement dommage de voir des patients comme celui-ci en réa. »

« La lassitude est indiscutable face à une désinformation sur la vaccination qui aboutit à des hospitalisations pouvant être évitées, renchérit Jean Damien Ricard. Les gens s’imaginent des choses, mais il faudrait qu’ils viennent voir la réalité dans notre service. Certains ont l’impression d’avoir été trompés par ce vaccin parce qu’il diminue mais ne supprime pas la transmission du virus, et parce que son efficacité décline au fil du temps. Sauf qu’on est face à un micro-organisme qu’on ne connaissait pas il y a deux ans et qui mute. » Ce qui le décourage, ce sont aussi les conséquences sur les autres patients, « mécontents de voir leurs opérations déprogrammées. Quand le Samu passe 20 coups de fil pour caser un malade, il y a une perte de chance. »

Dans ce service de médecine intensive et réanimation, tous les patients sauf un souffrent du Covid. Et sept patients sur huit en réa sont des non vaccinés. - O. Gabriel / 20 Minutes

Une impression de gâchis partagée par Charlenne, aide-soignante arrivée il y a deux et demi. Soit quelques mois avant la tempête. « On peut dire que j’ai mangé !, ironise-t-elle. Cette cinquième vague, ce n’est pas la pire. Mais il y a une fatigue physique et morale parce que ça dure. »

Et parce qu’elle essuie parfois les invectives de proches non vaccinés. « Les familles ne comprennent pas toujours pourquoi on demande le pass sanitaire, pourquoi les visites sont limitées. On doit parfois appeler la sécurité, mais on n’est pas des vigiles ! Certains patients, quand ils se réveillent, assurent qu’il va aller se faire vacciner et essayer de convaincre leurs proches ». Pas tous. Et Charlenne de partager un souvenir marquant : « un patient, agressif, m’a dit "de toute façon, vous voulez m’entuber !". Je lui ai répondu "non, seulement vous intuber". »