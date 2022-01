Pour les habitants de Paris, difficile de rester à la page concernant les restrictions liées au coronavirus. Celles-ci viennent encore de changer ce lundi. Alors que le port masque imposé en extérieur fin décembre dans la capitale par le gouvernement avait été suspendu par le tribunal administratif de Paris jeudi 13 janvier au soir, un nouvel arrêté du préfet de police de Paris vient à nouveau de l’imposer dans certaines zones.

#COVID19 | Nouvel arrêté du préfet de Police portant sur l'obligation du port du masque en extérieur à Paris.

🔵 Plus d'informations dans notre communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/P2TBYCHcY7 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 17, 2022

Dans un communiqué publié ce lundi, Didier Lallement explique que le masque redevient obligatoire en extérieur sur les marchés, brocantes, vide-greniers et ventes au déballage. Il le sera aussi « dans tous les rassemblements, manifestations, réunions ou activités réunissant 10 personnes ou plus, organisés sur la voie publique », dans les lieux d’attente des transports en commun comme les arrêts de bus et dans les files d’attente.

Il le sera enfin aux abords des gares, des centres commerciaux, des établissements scolaires ou universitaires, des lieux de culte, aux heures d’entrée et de sortie du public lors des offices et cérémonies.