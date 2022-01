Après une mobilisation massive jeudi dernier, les profs remettent ça cette semaine. Le syndicat d’enseignants Snes-FSU a appelé dimanche à une nouvelle journée de grève ce jeudi 20 janvier pour protester contre le protocole de gestion du Covid-19 dans les établissements scolaires.

« La situation est intenable dans l’Éducation nationale, dénonce les syndicats FSU, CGT Educ’Action, FO, Sud Education, FCPE, Voix Lycéenne, MNL et FIDL dans un communiqué commun. Le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire mérite des réponses fortes. »

Vers une grève massive le 27 janvier

Estimant que les annonces faites par le premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale « ne sont pas suffisantes », le Snes-FSU demande notamment le report des épreuves de spécialités du baccalauréat prévues en mars. Il exige également que le gouvernement crée « tous les postes nécessaires pour assurer les remplacements » et dote les écoles et établissements « en matériel de protection en nombre suffisant ».

Le Snes-FSU assure que cette semaine de mobilisation « doit déboucher sur une grève massive le 27 janvier ». Celle-ci se fera au côté des salariés du privé et des autres agents du public, « confrontés eux aussi aux mesures d’austérité du gouvernement et du patronat ».

Le syndicat d’enseignants demande plus largement un plan d’investissement afin « d’augmenter le salaire des personnels » et « permettre des recrutements massifs et réduire les effectifs dans les classes ».