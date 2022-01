Covid-19 EN DIRECT : « Cette vague sera la dernière avec autant de restrictions », assure le patron de Pfizer...

8h40 : Nouvelle grève en vue dans les écoles

Le syndicat d’enseignants Snes-FSU a appelé dimanche à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 20 janvier contre le protocole sanitaire à l’école. Les actions de grève et les rassemblements se feront au niveau local, mais le syndicat dit préparer une grève massive le 27 janvier.

« La situation est intenable dans l’Éducation nationale, écrit le Snes-FSU dans son communiqué. Le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire mérite des réponses fortes. » Le syndicat demande notamment à « reporter les épreuves de spécialités (du Baccalauréat) de mars et les organiser plus tard ». Il exige aussi des investissements pour permettre des recrutements massifs et réduire les effectifs dans les classes.